Call of Duty: Modern Warfare III: Ausgewählte Karten des Vorgängers kehren zurück

Image: Activision Publishing Inc.

Im kommenden Shooter Call of Duty: Modern Warfare III kehren einige ausgewählte Multiplayer-Karten des Vorgängers zurück.

Seit gestern können Vorbesteller die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare III in Angriff nehmen. Pünktlich zur offiziellen Veröffentlichung am 10. November geht es dann auch auf den Online-Schlachtfeldern zur Sache.

Wie bereits bekannt, sind zum Start von Modern Warfare III aktualisierte Versionen aller 16 Launch-Karten aus dem 2009 veröffentlichten Call of Duty: Modern Warfare 2 enthalten. Obendrein sollen im Zuge der Live Seasons zwölf völlig neue 6v6 Karten hinzukommen.

Nun wurde enthüllt, dass Activision zusätzlich mit der Hinzufügung einer Auswahl an Multiplayer-Karten aus dem 2022 veröffentlichten Call of Duty: Modern Warfare II plant, die grafisch identisch sind und nach und nach hinzukommen.

Farm 18, Mercado, Shoot House und eine weiter Karte werden bereits kurz nach der Veröffentlichung verfügbar und über eine spezielle Playlist spielbar sein. Neue Modi wie Cutthroat, die erst mit Modern Warfare III eingeführt werden, werden nicht unterstützt.