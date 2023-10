Call of Duty: Modern Warfare III: Beta Trailer mit ordentlich Action

Image: Activision Publishing Inc.

Der Beta Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare III stimmt euch auf die laufende Beta mit einer ordentlichen Ladung Action ein.

Schnelle Action auf legendären Karten dürfen Vorbesteller der PlayStation-Version von Call of Duty: Modern Warfare III bereits seit dem 6. Oktober in der Beta erleben.

Vorbesteller auf der Xbox sowie dem PC müssen sich noch etwas gedulden, die Beta-Phase für die beiden Plattformen startet etwas später. Wenn ihr euch bisher nicht sicher seid, ob ihr euch das Spiel ebenfalls vorbestellen möchtet, könnte euch der neueste Trailer zu Sledgehammer Games nächstem Kracher vielleicht helfen.

Auf den Karten Favela, Estate, Skidrow, Rust, Highrise, Popov Power Plant und Orlov Military darf sich in der Beta das Blei um die Ohren gefeuert werden.

Folgende Modi könnt ihr spielen

Team-Deathmatch

Domination

Hardpoint

Kill Confirmed

Ground War

Termine für die jeweiligen Beta-Phasen

6. bis 10. Oktober: Early Access-Beta für Vorbesteller exklusiv auf PlayStation 4 und 5

8. bis 10. Oktober: Open Beta exklusiv auf PlayStation 4 und 5

12. bis 16. Oktober: Early Access-Beta für Vorbesteller PlayStation 4 und 5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC

14. bis 16. Oktober: Open Beta auf PlayStation 4 und 5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC

Wer noch immer nicht genug von dem Spiel hat, oder noch mehr Informationen benötigt, sollte sich die Zusammenfassung vom Call of Duty: Next Event zum Actionhit anschauen.

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint am 10. November 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Käufer des Cross-Gen-Bundle erhalten neben dem Beta-Zugang ab dem 12. Oktober ebenfalls:

Eine Woche früheren Zugang zur Kampagne

Soap Operator Paket

Zombie Ghost Operator Skin

Xbox One und Xbox Series X/S Versionen des Spiels

Käufer der Vault Edition erhalten neben dem Beta-Zugang ab dem 12. Oktober und den Vorteilen des Cross-Gen-Bundles zusätzlich:

Nemesis-Operator-Paket

Vier Operator-Skins: Makarov, Warden, Price und Ghost