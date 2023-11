Call of Duty: Modern Warfare III: Call of Duty: Modern Warfare III unerreicht

Image: Activision Publishing Inc.

In den deutschen Charts bleibt Call of Duty: Modern Warfare III unerreicht. Die Switch Charts wurden hingegen neu aufgemischt.

Dem unangefochtenen Spitzenreiter Super Mario Bros. Wonder kommen sie zwar nicht in die Quere. Dennoch wirbeln Super Mario RPG und Hogwarts Legacy die offiziellen deutschen Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, gehörig durcheinander.

Während die Wiederauflage des Rollenspiel-Klassikers an zweiter Stelle startet, erobert der seit vergangener Woche auch für die Nintendo-Konsole veröffentlichte Fantasy-Kracher die Bronzemedaille. Zusätzlich zaubert sich die Deluxe Edition auf den fünften Platz.

Stärkste Neuerscheinung der weiteren Rankings ist Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections. Die Fansammlung zur beliebten Actionreihe, die alle vier bisher erschienenen Titel umfasst, debütiert auf den Positionen drei (PS5), fünf (Xbox Series) bzw. sechs (PS4).

Meistverkauftes Spiel ist hier jeweils Call of Duty: Modern Warfare III. Auf Xbox One machen Grand Theft Auto V, die Legendary Edition zum Sci-Fi-Shooter Mass Effect und die Rennsimulation GRID Legends ihre Sache am besten.

Während die Erntesaison für viele Landwirte beendet ist, fängt sie in den PC Games-Charts erst so richtig an. Die mit zahlreichen neuen Maschinen und Feldfrüchten sowie einer neuen Karte ausgestatteten Premium-Varianten bescheren, gemeinsam mit der Platinum- und Standard-Edition, dem Landwirtschafts-Simulator 22 einen Vierfach-Triumph.