Call of Duty: Modern Warfare III: Cheech & Chong, COD x Godzilla x Kong und Rebirth Island Tour

Image: Activision Publishing Inc.

Schaut euch hier zwei neue Call of Duty-Videos an: COD x Godzilla x Kong und Rebirth Island-Tour.

In der dritten Saison von Call of Duty: Warzone kehrt Rebirth Island zurück. Damit ihr euch die Map noch einmal in Erinnerung rufen könnt, gibt es einen neuen Rebirth Island-Tour-Trailer für euch:

Dazu wurde ein COD x Godzilla x Kong Trailer veröffentlicht, der euch die neuen Inhalte für Call of Duty: Warzone und Modern Warfare III präsentiert:

Sämtliche Inhalte aus Season 3 für Call of Duty: Warzone haben wir euch bereits vorgestellt. Auf euch warten unter anderem Cheech & Chong, Snoop Dogg, vier neue Waffen und acht Aftermarket-Teile und vieles mehr.