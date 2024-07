Call of Duty: Modern Warfare III: Das steckt im Season 5 BlackCell Battle Pass-Upgrade

Image: Activision Publishing Inc.

Erfahrt zum heutigen Start von Season 5, was im BlackCell Battle Pass-Upgrade für Call of Duty: Modern Warfare III & Warzone steckt.

In Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone beginnt heute Season 5. Der Shooter wird heute ebenfalls mit Xbox Game Pass spielbar sein.

Mit der neuen Saison haben Spieler auch diesmal die Möglichkeit den Battle Pass mit dem BlackCell-Upgrade aufzuwerten, der noch mehr Inhalte bereitstellt.

Ein neuer Trailer sowie eine Grafik liefert euch heute einen Überblick darüber, was ihr neben einem neuen reaktiven Operator-Skin, 20 Stufensprüngen im Pass und 1.100 COD-Punkte noch erhaltet.