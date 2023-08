Call of Duty: Modern Warfare III: Details zu den offenen Kampfmissionen

David Swenson, Campaign Creative Director für Call of Duty: Modern Warfare III, gibt nach der Enthüllung des neusten Teils weitere Informationen zum neuen Spiel preis. Mit Modern Warfare III wird erstmals ein direkter Nachfolger zum vorherigen Spiel auf den Markt kommen, wodurch die Story direkt fortgesetzt werden kann, ohne dass Spieler jahrelang darauf warten müssen.

Wie ein erster Teaser bereits vor Tagen schon angedeutet hatte, werden im Nachfolger von Modern Warfare II Captain Price und die Task Force 141 gegen Vladimir Makarov als die ultimative Bedrohung antreten. Durch den zunehmenden weltweiten Einfluss des Ultranationalisten steht der Task Force ein harter Kampf bevor.

Sledgehammer Games ist nun auch als führendes Entwicklerstudio offiziell bestätigt. Swenson sieht in der Tatsache, dass Modern Warfare III ein direkter Nachfolger zum Spiel aus dem Jahr davor ist, eine riesige Chance.

„Stellt euch vor, wir lassen die Post-Credit-Szene von Modern Warfare II weg und müssen dann drei Jahre warten, bis wir mehr Details erfahren. Das ist eine riesige Chance. Ich muss nicht viel Zeit damit verbringen, das Publikum daran zu erinnern, was sie gespielt haben, und sie dazu zu bringen, sich wieder für diese Charaktere zu interessieren, denn sie haben sich schon im letzten Spiel für diese Charaktere interessiert, und die Live-Saisons nach dem Start haben die Geschichte fortgesetzt. Wir können sofort loslegen und genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben“, so Swenson.

Doch nicht nur Sledgehammer arbeitet an Modern Warfare III. Über die Zusammenarbeit mit den anderen Call of Duty Studios, wie etwa Infinity Ward, verlor der Creative Director für die Kampagne des Spiels ebenfalls einige Worte.

Svenson sagte über die Zusammenarbeit mit anderen Studios: „Wir sind alle Entwickler, aber wir sind auch Call of Duty-Fans, und die Charaktere liegen uns sehr am Herzen. Wir studieren alles über das Spiel. Es gibt so viele Charaktere, Beziehungen, Fraktionen und Schauplätze im MW-Kanon, und sie sind super wichtig für die Geschichte. Jedes Studio hat ein großartiges Erzählteam und für Modern Warfare III arbeiten wir in Partnerschaft mit Infinity Ward zusammen, um eine Kampagne zu entwickeln, die hoffentlich alle lieben.“

Mit den „Open Combat Mission“ stellte Svenson auch eine „große Innovation für Kampagnen“ in Call of Duty vor. Man verspricht Spielern darin ein „unglaubliches Maß an Auswahl und Möglichkeiten“.

Der Entwickler beschreibt die Innovation offiziell so:

„Open Combat Missions (OCMs) sind eine spannende Neuerung in der Call of Duty-Kampagne. Sie ergänzen nicht nur die filmischen Missionen, die ihr gewohnt seid, sondern bieten euch auch zahlreiche zusätzliche Wahlmöglichkeiten hinsichtlich eurer Missionsmethoden. Wenn ihr beispielsweise Stealth-Methoden bevorzugt, könnt ihr eine OCM-Mission mit Nachtsichtgeräten und schallgedämpften Waffen durchführen und eure Ziele erreichen, ohne dass eure Gegner wissen, dass ihr überhaupt da wart. Wenn jedoch laute Explosionen und rücksichtslose Hingabe zu eurem Repertoire gehören, solltet ihr euch zusätzliche Panzerplatten an euren Oberkörper schnallen und die Ziele frontal treffen!“

Laut Svenson habe man diese offenen Kampfmissionen auch deshalb hinzugefügt, um den Spielern die Wahl bei der Vorgehensweise eines Missionsziels zu geben, die sich mit ihrem Spielstil deckt.

Doch es wird nicht so sein, dass man sich für eine Stealth-Mission bis an die Zähne bewaffnen kann. Vielmehr drückt man euch nur ein Messer in die Hand, wenn ihr eine Mission nach der Stealth-Methode spielt. Für einen Großangriff hingegen könnt ihr in ein Fahrzeug steuern und es krachen lassen. Wie der Entwickler anmerkt, können mehrere Versuche vonnöten sein, ehe man eine befriedigende Taktik gefunden hat.

Für Nebenmissionen sollte man sie aber nicht halten, Für Svenson sind sie eine Weiterentwicklung der Kampagne. Dazu sagte er: „Es ist eine Weiterentwicklung der Call of Duty-Kampagnen und eine Weiterentwicklung der Art und Weise, wie die Spieler sie erleben. Das sind keine Nebenmissionen, sondern Kampagnenmissionen, die nahtlos in die Geschichte eingeflochten sind, und sie bieten dir mehr Möglichkeiten als je zuvor. Wenn ihr euch sich durch den gesamten Level schleichen wollt, könnt ihr das. Es gibt auch Fahrzeuge, clever versteckte Beutekisten und Waffenkisten in diesen offenen Kampfmissionen, von denen einige Killstreaks enthalten, die wir Armaments nennen, da man keine Kills streaken muss, um sie zu verdienen.“

Nicht nur im Multiplayer, sondern auch in der Kampagne könnt ihr, wenn ihr denn danach sucht, Killstreaks finden, um etwa Luftunterstützung anzufordern.

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint am 10. November 2023. Schaut dazu auch hier vorbei, um mehr über die verschiedenen Editionen zu erfahren, die bereits vorbestellt werden können.