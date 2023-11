Call of Duty: Modern Warfare III: Diese neuen Gefahren lauern im Zombies-Modus

Die Bedrohung vor den Untoten war noch nie so groß, wie in Call of Duty: Modern Warfare III. Im neusten Teil der Shooter-Reihe wird der Schauplatz mit Urzikstan in eine offene Spielwelt verlagert.

Erfahrt im neuen Video der Entwickler, welche Gefahren auf Spieler in den verschiedenen Zonen lauern und welchen neuen Typen von Zombies die Macher sich ausgedacht haben.

Neben dem Video zur Zombies-Spielerfahrung hat Activision auch einen Hype-Trailer zum Mehrspieler veröffentlicht.