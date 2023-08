Call of Duty: Modern Warfare III: Ein dunkles Kapitel naht

Activision hat einen ersten Gameplay-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare III veröffentlicht. Dazu ist die Vorbestellung zum Spiel ab sofort möglich.

Modern Warfare III ist der direkte Nachfolger zu Call of Duty: Modern Warfare II. Der neue Shooter erscheint am 10. November 2023 in zwei Versionen, die ihr ab sofort vorbestellen könnt.

Wer die eine der folgenden Editionen vorbestellt, erhält bis zu einer Woche früher Zugriff auf die Kampagne. Sämtliche Inhalte der Vault-Edition werden wir euch in Kürze in einer weiteren News vorstellen.

Die Entwickler versprechen euch dabei eine erstklassige Blockbuster-Kampagne mit offenen Kampfmissionen, ikonische Mehrspieler-Maps und liefern euch die größte Call of Duty-Zombies-Karte, die es jemals gegeben hat.

Den neuen Gameplay-Reveal-Trailer könnt ihr euch hier in Englisch und weiter unten in Deutsch anschauen.

Call of Duty: Modern Warfare III Trailer (EN)

Call of Duty: Modern Warfare III Trailer (DE)