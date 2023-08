Call of Duty: Modern Warfare III: Ein neues Kapitel beginnt heute, Zombies bestätigt

Call of Duty Modern Warfare III steht schon vor der Veröffentlichung in der Kritik und ist für viele Spieler nur ein Premium-DLC oder ein Add-on zu Call of Duty Modern Warfare II.

Jetzt melden sich jedoch die Entwickler von Call of Duty Modern Warfare III zu Wort und geben bekannt, dass die Veröffentlichung in diesem Jahr etwas ganz Besonderes ist, da zum ersten Mal ein direkter Nachfolger veröffentlicht wird.

„Unsere Vision, eine Fortsetzung von Modern Warfare zu entwickeln, hat Jahre gedauert. Von Beginn der Entwicklung von Modern Warfare II und Modern Warfare III an hat Sledgehammer Games eng mit Infinity Ward zusammengearbeitet, um eine Blockbuster-Fortsetzung der Modern Warfare-Reihe zu entwickeln, in der sowohl ikonische Helden als auch Schurken zurückkehren. Die Spieler werden in der Lage sein, den Charakteren näher zu kommen, tiefer in die Geschichte einzutauchen und ohne Unterbrechung Fortschritte und Ausrüstungen zu entwickeln.“

Die Entwickler versprechen euch dabei nichts Geringeres als ein „episches Erlebnis , das in Bezug auf einzigartiges Gameplay und Innovation für sich allein steht“. Modern Warfare III setzt fort, was Modern Warfare II aufgebaut hat und man ist schon sehr gespannt darauf, was die Zukunft für Modern Warfare und Call of Duty bereithält.

Die Teams von Call of Duty Modern Warfare III haben es sich zum Ziel gesetzt, ein unglaubliches, erstklassiges, einjähriges Spielerlebnis in der Kampagne, im Multiplayer- und im Kooperativmodus zu schaffen und eine tiefe Integration mit Call of Duty: Warzone zu erreichen.

Dazu wurden folgende Highlights bekannt gegeben:

Zum ersten Mal überhaupt gibt es eine direkte Fortsetzung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit einer völlig neuen Kampagne, die die Rückkehr von Makarov markiert.

Mit Carry Forward können die Spieler das Spielerinventar und die Waffenentwicklung aus dem letztjährigen Modern Warfare II in das brandneue Modern Warfare III übernehmen.

Hat jemand Zombies gesagt? Weitere Informationen zu den neuen Modern Warfare Zombies folgen in Kürze: Das größte Zombies-Angebot aller Zeiten.

Neue offene Kampfmissionen in der Kampagne; neue Kampfwesten und ein Perk-System zur Anpassung deines Multiplayer-Operators; neue Tac-Stance-Bewegung; neue After-Market-Teile für unvergleichliche Gunsmith-Anpassung und mehr.

Ein Zugangspunkt für alle zukünftigen Call of Duty-Inhalte. Beginnend mit Modern Warfare II und Warzone, und jetzt mit Modern Warfare III und darüber hinaus, können Spieler all ihre Inhalte an einem Ort navigieren, wir nennen es Call of Duty HQ – was es einfacher macht, das Spiel und die Modi auszuwählen, die man spielen möchte.

Neue Ergänzungen zu Ricochet Anti-Cheat sowie neue Anti-Toxicity-Pläne, um weiterhin ein unterhaltsames, faires und einladendes Online-Erlebnis für alle Spieler zu bieten.

Roadmap für zusätzliche neue Inhalte nach dem Start der Live-Saison.

Heute ab 19:30 Uhr könnt ihr in Call of Duty: Warzone die Enthüllung von Call of Duty Modern Warfare III live miterleben. Die Aktion läuft bis zum 18. August um 8:55 Uhr.