Call of Duty: Modern Warfare III: Entspannte Finisher mit Marihuanarauch?

Manche Finisher in Spielen sind recht brutal. Auch in Call of Duty: Modern Warfare III wird es die Funktion geben. So berichtet die ESRB in ihrer Beschreibung über Attacken, die in Enthauptung oder Zerstückelungen enden.

Doch es geht noch viel brutaler. Es gibt sogar einen Finishing-Move „bei dem Marihuana-Rauch aus einer Bong in das Gesicht eines Gegners gepresst werden kann.“

Weiterhin sollen Abzeichen/Banner oder Outfits für Charaktere das Cannabissymbol zeigen oder Figuren, die Cannabis rauchen.