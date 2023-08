Call of Duty: Modern Warfare III: Gerücht: Inhalte erscheinen auch für MWII

Laut neuen Berichten könnten die Inhalte des kommenden Shooters Call of Duty: Modern Warfare III als Add-ons für Modern Warfare II erscheinen.

Auch wenn Spieler erstmals ihre Fortschritte, Waffen, kosmetische Freischaltungen und mehr in ein neues Call of Duty übernehmen können, möchte Activision Call of Duty: Modern Warfare III nicht als Add-on verstanden wissen und betonte dazu zuletzt, es handele sich beim kommenden Ableger um eine Premium-Veröffentlichung.

Insider Gaming und der Twitter-Account PlayStation Size haben jetzt den Code des Shooters genauer unter die Lupe genommen und sind dabei auf interessante Details gestoßen. Aus den Untersuchungen ging hervor, dass die Inhalte des neuen Ablegers als Add-ons für Modern Warfare II erscheinen werden.

Des Weiteren stellte Tom Henderson fest, dass es sich bei den Codes der kommenden Beta, die Berichten zufolge im Oktober stattfinden soll, lediglich um neu aufgelegte Versionen der Codes des Vorgängers handele.

Außerdem scheint nach der Veröffentlichung von Modern Warfare III ein Call of Duty Hub, Modern Warfare III, Modern Warfare II und Warzone 2.0 in ein und demselben Menü zur Auswahl zu stellen.

Ob sich die Berichte bewahrheiten, kann eventuell die am 17. August 2023 stattfindende, offizielle Enthüllung zu Call of Duty: Modern Warfare III klären.