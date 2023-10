Call of Duty: Modern Warfare III: Gewinnspiel: Gewinnt nur heute 1 von 40 Beta Codes

Die Call of Duty: Modern Warfare III Beta startet am kommenden Wochenende auf Xbox & PC – und wir haben 40 Beta Codes für euch!

Call of Duty: Modern Warfare III startet am kommenden Wochenende in die nächste Beta-Phase. Der Frühzugang für Vorbesteller ist dabei für Xbox und PC freigeschaltet. Wir haben zu dieser Beta 40 Codes, die ihr auf der Website in einen Xbox-Beta-Code umwandeln könnt.

So einfach nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Schreibt einen Kommentar unter dieser Gewinnspielmeldung und sagt uns, welcher Call of Duty-Teil euer absoluter Favorit und eure persönliche Nummer 1 ist.

Teilnahme ab 18. Einsendeschluss ist der 11. Oktober 2023 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Gewinner werden via Privatnachricht hier auf XboxDynasty über ihren Gewinn informiert.

Die ersten 20 Teilnehmer erhalten garantiert einen Code!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei diesem neuen XboxDynasty Gewinnspiel.