Call of Duty: Modern Warfare III: Gold- und Silberbarren Kollektion vorgestellt

Die Edelmetallmarke Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP) und Call of Duty haben sich zusammengetan, um Fans und Sammlern weltweit die PAMP x Call of Duty Limited Edition Collection zu präsentieren. Die Kollektion, die ab heute erhältlich ist, umfasst einen 5g Goldbarren und einen 1oz Silberbarren, einen tragbaren Anhängerrahmen und eine Replik eines Anhängers aus dem Spiel, komplett mit Captain Price Design und Call of Duty Branding.

Die phygital-Kollektion mit dem Anhängerrahmen und dem In-Game-Bonus-Sammelcharme ist die jüngste Markenlizenz-Kooperation von PAMP. Mit der Call of Duty-Kollektion sorgt man nun erneut für Aufmerksamkeit unter Sammlern.

Fans der Serie müssen schnell handeln, wenn sie diesen einzigartigen Moment in der Geschichte von Call of Duty in die Hände bekommen und den hochexklusiven Charme in ihrer nächsten Lobby zur Schau stellen wollen. Der 5g Goldbarren hat eine limitierte Auflage von 5.000 Stück und einen Preis von derzeit 483,25 Euro und der 1 Unze Silberbarren hat eine limitierte Auflage von 15.000 Stück und einen Preis von 114,48 Euro.

Die Call of Duty-Kollektion ist eine Premiere für die Marke PAMP und verbindet auf innovative Weise physische und digitale Sammlerstücke, indem sie den Besitzern eine perfekte Replik ihres Edelmetallbarrens in Form eines In-Game-Anhängers bietet, den die Spieler zu ihrer Ausrüstung hinzufügen können.

Für Call of Duty-Fans und -Sammler ist die Kombination aus tragbarem Anhängerrahmen und In-Game-Bonus eine interessante Ergänzung ihrer Sammlungen. Eines der Hauptziele der Kollektion war es, den Fans eine einzigartige und greifbare Möglichkeit zu bieten, ihre Fangemeinde zu feiern, sowohl physisch als auch virtuell. Die Besitzer können ihren Charme im Spiel über http://www.callofduty.com/redeem einlösen.

Chris Clarkner, Global Head of Minting, MKS PAMP, kommentiert: „Die Entwicklung einer Call of Duty-Kollektion mit unseren charakteristischen, branchenerprobten Techniken und unserem Know-how hat es uns ermöglicht, uns auf innovative Wege zu konzentrieren, um unsere bahnbrechende Marke einem neuen Publikum näherzubringen. Die Verbindung von physischen und digitalen Sammlerstücken ist eine aufregende Premiere in der Geschichte der Marke und spricht für unser zukunftsorientiertes Engagement.“

Die Barren sind ab heute bei ausgewählten Einzelhändlern, darunter APMEX (Nordamerika) und GOLD AVENUE (Europa), erhältlich. Das Design auf jedem der einzeln nummerierten Barren zeigt das Gesicht von Captain Price, dem Star der Call of Duty-Reihe inklusive Call of Duty: Modern Warfare III. Diese Prestige-Kollektion wird nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt und verkörpert PAMPs führende Schweizer Ingenieurskunst und fortschrittliche Maschinen.