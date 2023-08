Call of Duty: Modern Warfare III: Mögliche Beta-Termine durchgesickert

Image: Activision Publishing Inc.

Anscheinend sind die bevorstehenden Beta-Termine zu Call of Duty: Modern Warfare III bereits durchgesickert.

Möglicherweise startet die Call of Duty: Modern Warfare III am 6. Oktober, zeitlich exklusiv für PlayStation. Das Wochenende darauf dürfen dann alle Plattformen Call of Duty: Modern Warfare III vom 12. bis zum 16. Oktober ausprobieren.

Die Informationen stammen von einer Liste, die anscheinend an Einzelhändler verschickt wurde. Eine offizielle Ankündigung von Activision Blizzard steht noch aus.