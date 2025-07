Call of Duty: Modern Warfare III: MWII und MWIII ab sofort als separate Downloads verfügbar

Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Modern Warfare II und Modern Warfare III werden eigenständig – Trennung vom Hauptspiel hat schon begonnen!

Activision hat angekündigt, dass Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Modern Warfare III ab dem 29. Juli 2025 um 9 Uhr PT (18 Uhr MESZ) nicht länger Teil der Hauptinstallation von Call of Duty sein werden. Stattdessen werden beide Titel zu eigenständigen Downloads umgewandelt.

Spieler, die MWII oder MWIII besitzen, müssen die entsprechenden Titel ab diesem Zeitpunkt separat herunterladen, um weiterhin Zugriff auf die Inhalte zu haben. Diese Änderung soll nicht nur die Übersichtlichkeit verbessern, sondern vor allem die Speichernutzung optimieren und Installationen gezielter verwalten lassen.

Die innerhalb der Hauptinstallation vorhandenen Daten, die mit den Spielmodi von Modern Warfare II und III verknüpft sind, werden am 7. August automatisch gelöscht, um Speicherplatz freizugeben. Spieler sollten daher rechtzeitig sicherstellen, dass sie ihre gewünschten Inhalte eigenständig über die neue Struktur installieren.