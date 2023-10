Call of Duty: Modern Warfare III: Neues Feature Aftermarket Parts vorgestellt

In etwas mehr als einem Monat geht die Call of Duty-Reihe mit Call of Duty: Modern Warfare III in die nächste Runde. Neben dem typischen, actionreichen Gameplay mit haufenweise Waffen, Gadgets und Abschussserien, hat der neueste Teil natürlich auch einige neue Features im Gepäck.

Eines dieser Features sind die „Aftermarket Parts“, die den Waffen in Modern Warfare III nochmals weitgreifendere Modifikationsoptionen hinzufügen.

Neben normalen Aufsätzen wie Visieren, Magazinen, Griffen etc. können Waffen mithilfe von Konversions-Kits zu fast komplett neuen Waffen umgebaut werden, die sich vom Original in Handhabung und Charakteristiken stark unterscheiden.

Wie genau das funktioniert, wird im neu veröffentlichten „Aftermarket Parts“ Intel Drop-Video zu Call of Duty: Modern Warfare III erklärt: