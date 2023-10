Call of Duty: Modern Warfare III: Next Showcase startet um 18:00 Uhr

Schaltet heute ab 18:00 Uhr beim Call of Duty: Next Showcase ein und schaltet dabei exklusive Boni für Call of Duty: Modern Warfare III frei.

Activision Blizzard präsentiert euch heute ab 18:00 Uhr in einer neuen Ausgabe von Call of Duty: Next den Shooter Call of Duty: Modern Warfare III. Es lohnt sich, die offizielle Übertragung von Call of Duty: Next mitzuverfolgen, denn ihr könnt exklusive Ingame-Belohnungen freischalten.

Ab 18:00 Uhr beginnt die Übertragung auf YouTube und Twitch.