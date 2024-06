Call of Duty: Modern Warfare III: Pixel-inspirierter Bit-Party-Modus legt los

Image: Activision Publishing Inc.

Heute startet die pixel-inspirierte Bit-Party in Call of Duty: Modern Warfare III. Der neue Modus wird heute mit Saison 4 Reloaded eingeführt und bringt euch ein völlig neuartiges Call of Duty-Erlebnis.