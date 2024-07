Call of Duty: Modern Warfare III: Season 5 mit einem WWE-Crossover

Nachdem das Reloaded Update der vierten Season nun seit Ende Juni läuft, haben die Entwickler von Call of Duty auf Ihrem „X“ (Ehemals Twitter) Account das Startdatum der fünften Season von Call of Duty Modern Warfare III und Warzone angekündigt.

Mit dem Zitat „It’s about to be a smackdown“ und einem passendem kurzen Trailer in dem ihr einen kleinen Blick auf einen Boxring werfen könnt, kündigt man im selben Atemzug ein Crossover mit der WWE an.

It's about to be a smackdown 💥@WWE is bringing its best to the ring in Call of Duty Season 5 starting July 24 🤼‍♂️ pic.twitter.com/AXkfo7Xdcl

— Call of Duty (@CallofDuty) July 12, 2024