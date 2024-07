Call of Duty: Modern Warfare III: Season 5 startet am 24. Juli

Die fünfte Season startet am 24. Juli in Call of Duty: Modern Warfare III & Warzone. Ein neuer Trailer bringt euch in Fahrt!

Wie bereits berichtet, startet die neue Season in Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone am 24. Juli mit einem WWE Crossover. Welche Inhalte euch aber erwarten, war bisher nicht bekannt.

Im Multiplayer erwarten euch unter anderem zwei neue 6vs6 Karten, Bait und Yard. Ferner bekommen Rust, Shipment und Stash House neue Varianten im Cel-Shading-Look.

In Warzone hingegen kommt ein neuer Point of Interest hinzu, an dem ihr zukünftig eure Beute finden könnt: Atlas Superstore. Zu diesem gibt es einen kleinen Trailer, den ihr euch hier ansehen könnt.

Das Update erscheint am 24. Juli auf allen Plattformen und wird vermutlich wie gewohnt zwischen 17:00 und 19.00 Uhr aufgespielt.

Den Season 5 Trailer könnt ihr euch hier ansehen: