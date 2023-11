Call of Duty: Modern Warfare III: Shooter setzt neue Rekorde

Seit dem 10. November können Spieler in Call of Duty: Modern Warfare III sich im Kampagnen-Modus der legendären Task Force 141 anschließen, gegen Horden von Untoten im Open World Zombies Modus ankämpfen oder gemeinsam mit ihrer Squad in einem der vielen Multiplayer Modi ihr Geschick auf dem Schlachtfeld beweisen.

In den ersten beiden Wochen seit der Veröffentlichung hat die Spielerschaft im Durchschnitt mehr Stunden in Call of Duty: Modern Warfare III (MWIII) verbracht als in den beiden direkten Vorgängerteilen.

Auch in den neuen Kampagnen-Modus stecken Spieler durchschnittlich mehr Zeit, als sie es bei denen aus MW 2019 und MWII getan hatten. Zudem gilt MWIII Zombies jetzt schon als der ansprechendste dritte Modus in de Modern Warfare Geschichte.

Sledgehammer Games möchte sich dafür herzlich bei der Spielerschaft bedanken. Um diese Erfolge gebührend zu feiern, wird es über das kommende Wochenende hinweg in gleich drei Kategorien einen Boost geben. Betroffen davon sind Erfahrungspunkte, Waffen Erfahrungspunkte und Battle Pass Erfahrungspunkte.

Das Startdatum der ersten Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone Saison steht mit dem 6. Dezember fest. Mehr Vorabinformationen zu den Inhalten inklusive neuer Karten, einem Zombies-Update und der Ankunft von Urzikstan gibt es hier im Blog.