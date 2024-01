Call of Duty: Modern Warfare III: Spiel schließt sich bei Nutzung von Zielhilfe-Tools

Image: Activision Publishing Inc.

Wer in Call of Duty: Modern Warfare III trotz Maus und Tastatur ein Tool zur Zielhilfe nutzt, dem wird das Spiel geschlossen.

Eine neue Maßnahme gegen Cheater ist in Call of Duty in Kraft getreten. Ricochet, die Anti-Cheat-Initiative für die Shooter-Reihe wird

Erkennen die Sicherheitserkennungssysteme solche Spieler, die bei Nutzung von Maus und Tastatur über Tools eine Zielhilfe aktivieren, wird das Spiel geschlossen

Bei wiederholtem Fehlerverhalten durch solche Tools drohen Sanktionen für den Account.

Das System kommt in Call of Duty: Modern Warfare II & III sowie im Battle Royale-Ableger Call of Duty: Warzone zum Einsatz.