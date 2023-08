Call of Duty: Modern Warfare III: Termin und Uhrzeit zum Makarov Reveal Trailer

Activision hat den Termin und die Uhrzeit zum Call of Duty: Modern Warfare III Makarov Reveal Trailer enthüllt.

Morgen um 16:00 Uhr deutscher Zeit (also in weniger als 24 Stunden) wird der Call of Duty: Modern Warfare III Makarov Reveal Trailer enthüllt. Hier könnt ihr euch noch einmal den Teaser-Trailer anschauen.

Auf YouTube könnt ihr euch jetzt schon eine Erinnerung einrichten. Dazu veröffentlichen wir auch morgen noch einmal eine weitere News-Meldung zur Premiere.