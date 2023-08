Call of Duty: Modern Warfare III: Uhrzeit und Termin zur Warzone-Enthüllung

In einer versteckten Nachricht wurde anscheinend der Termin und die Uhrzeit für die Call of Duty: Modern Warfare III-Enthüllung in Call of Duty: Warzone verraten.

Call of Duty: Modern Warfare III soll am 17. August im Battle-Royale-Ableger Call of Duty: Warzone enthüllt werden. Jetzt gibt es anscheinend erste Hinweise auf den Zeitrahmen, wann die Präsentation ausgetragen wird.

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass Spieler per WhatsApp versteckte Botschaften für Call of Duty: Modern Warfare III erhalten können. Diese könnt ihr euch weiter unten anschauen.

In einer neuen Nachricht heißt es, dass die Mission am 17. August um 19:30 Uhr beginnt. Diese kann dann offensichtlich bis zum 18. August um 8:55 Uhr „gespielt“ werden. Grund für die Annahme ist eine Datei, die über die WhatsApp-Aktion verschickt wird, die zu einem Kalendereintrag führt.

Der Eintrag sieht wie folgt aus:

Und hier dann der Kalendereintrag:

Und zukünftige Ziele noch einmal etwas größer:

Hier seht ihr, wie die Aktion in WhatsApp rund um Call of Duty: Modern Warfare III begann:

Wer wissen möchte, was als Nächstes geschieht, der kann sich auch in einer Marketing-Aktion von Activision per WhatsApp auf dem Laufenden halten lassen. Dazu müsst ihr READY an die +12029183022 schicken.