Call of Duty: Modern Warfare III: Trailer zum PC Master Race

Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Modern Warfare III bietet auf dem PC über 500 Einstellungsmöglichkeiten, 4K-Grafik mit Ultrawide-Support und vieles mehr!

Call of Duty: Modern Warfare III hat auf den Konsolen schon einiges zu bieten. Wer aber die absolute „Gönnung“ erleben will und das nötige Kleingeld hat, der bekommt auf dem PC die absolute Spielerfahrung. Freut euch auf 4K-Grafik mit Ultrawide-Unterstützung, über 500 einstellbare Optionen am PC, NVIDIA DLSS 3 & Reflex und vieles mehr.

Um euch die zahlreichen Möglichkeiten zu präsentieren, wurde ein neuer Call of Duty: Modern Warfare III PC-Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier anschauen könnt: