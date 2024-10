Call of Duty: Modern Warfare III: Trick r‘ Treat Bundle zu Halloween im Trailer

Schaut euch die Inhalte zweie Bundles für Call of Duty: Modern Warfare III & Warzone an, mit denen ihr schon jetzt Halloween feiern könnt.

Schon seit September läuft das zeitlich begrenzte Event The Hunting in Call of Duty: Modern Warfare III & Warzone, in dem es Süßes oder Saures gibt.

Wer seinen Operator passend zum Gruselmonat ausstatten möchte, der kann sich im Shop des Shooters mit Trick r‘ Treat Bundle versorgen.

Ein neuer Trailer zeigt die Inhalte von zwei Tracer Packs. Während das Halloween Mask Pack ab sofort erhältlich ist, wird das Sam Operator Bundle am Mittwoch ins Angebot genommen.

Schaut euch den neuen Trailer an, in dem die Inhalte präsentiert werden.