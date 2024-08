Call of Duty: Modern Warfare III: Über 65.000 Cheater gebannt

Image: Activision Publishing Inc.

Die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare III haben bekannt gegeben, dass man über 65.000 Cheater gebannt hat.

Cheater sind und waren schon immer ein Problem in Shootern. In Call of Duty: Modern Warfare III gab es erst kürzlich durch die Aufnahme im Xbox Game Pass einen Zustrom von Spielern, die zu unfairen Mitteln greifen.

Jetzt ist den Entwicklern mit ihrem Anti-Cheat-System Ricochet ein großer Schlag gegen die Cheater gelungen. So hat man bekannt gegeben, dass mehr als 65.000 Spieler aus den Ranglisten und normalen Matches gebannt wurden.

Das betrifft nicht nur Call of Duty: Modern Warfare III, sondern auch den dazugehörigen Battle Royale-Modus Call of Duty: Warzone.