Call of Duty: Modern Warfare III: Unfassbare Zombies im Cinematic

Call of Duty: Modern Warfare III feiert einen weiteren Zombieausbruch und stellt euch Zombies im neuen Cinematic vor.

Das Zombies-Erlebnis hält Einzug in das Modern Warfare-Universum von Call of Duty: Modern Warfare III. Erlebt wie ein Team von multinationalen Operatoren die Mitglieder der Task Force 141 gegen riesige Horden von Untoten unterstützt, die durch eine zweite große feindliche Bedrohung entstanden sind.

Schaut euch hier den Trailer an und taucht ein in die Geschichte dieses riesigen Open-World-Erlebnisses, das zusammen mit Modern Warfare III am 10. November erscheinen wird: