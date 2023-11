Call of Duty: Modern Warfare III: Urban Exploring mit Kool Savas

Call of Duty: Modern Warfare III ist da und gefeiert haben die Verantwortlichen das mit niemand geringerem als dem deutschen King of Rap Kool Savas in einer geheimen Live-Show in Berlin. Am 8. November fand vor 300 Fans der exklusive Gig im Napoleon Komplex statt, um die Veröffentlichung von Modern Warfare III in einem besonderen Rahmen zu zelebrieren.

„Wir feierten den Launch von Call of Duty: Modern Warfare III auf einem geheimen Konzert mit Rapper Kool Savas in Berlin, in einer Location, die der Multiplayermap Derailed verblüffend ähnlich sah. Wer gern dabei gewesen wäre, kann die Performance jetzt online ansehen.“

Die ganze Performance ist bereits auf dem YouTube Channel von Circle Sessions verfügbar:

Die Chance auf eines der limitierten Tickets für den geheimen Gig hatte, wer sich für „Urban Exploring“ begeistert und drei geheime Orte auf der „Enter the map“-Microsite entdeckt hatte, die Kool Savas als bekennender Call of Duty-Fan persönlich anteaserte.

Diese Orte, die sich über ganz Deutschland verteilten, wurden wegen ihrer Ähnlichkeit mit ikonischen Modern Warfare III Multiplayer Maps ausgewählt und waren virtuell erkundbar. Wer das Minigame auf der Microsite erfolgreich gelöst und die finalen Koordinaten freigeschaltet hat, hatte die Chance, zusammen mit einer Begleitperson beim geheimen Kool Savas Konzert im Napoleon Komplex dabei zu sein. Die Location sah dabei der bei Fans beliebten Multiplayer-Map Derailed verblüffend ähnlich.

Während des Events konnten die Besucher bereits das Spiel vor Launch anspielen – und zwanzig mutige Fans ließen sich im Laufe des Abends ein Call of Duty: Modern Warfare III-inspiriertes Tattoo stechen.

Kool Savas über Call of Duty

„Für mich ist es eine Riesenehre, dabei sein zu dürfen. Ich bin super aufgeregt gewesen, als ich gehört habe, dass es um Call of Duty geht, und vor allem um den neuen Teil. Es ist echt mein Lieblingsspiel“, sagte Kool Savas, der schon vor vielen Jahren seine Call of Duty-Erfahrung in seine Texte einfließen lassen hat. Interviewerin: Mit welchem Song hypest du dich beim Zocken? Kool Savas: Also, es gibt jetzt keinen konkreten Song, bei dem ich sage, wenn ich den höre, möchte ich unbedingt zocken. Aber dadurch, dass das Zocken für mich an sich auch Abschalten und den Tag ausklingen lassen ist, sind es schon eher Lo-Fi Beats. Interviewerin: Mit welchem deiner Tracks würdest du einen Win im Spiel feiern? Kool Savas: Märtyrer. Interviewerin: Welche ist deine Lieblingserinnerung an COD? Kool Savas: Wahrscheinlich eine meiner ersten, als ich das Game tatsächlich auch in meiner Musik verbraten habe. Ich hab einen Song, der heißt „Nur ein Spiel“. Da geht’s ums Zocken und da habe ich gesagt, ich nehme euch Call of Duty-mäßig ins Visier. Und seitdem gibt es eigentlich immer wieder Sachen aus dem Game, die auch in meiner Musik auftauchen. Interviewerin: Welche Rapper würdest du mit in deinen Squad nehmen? Kool Savas: Ich muss ehrlicherweise sagen – ich kenne ein paar, die zocken – ich hab noch nicht mit denen zusammen gespielt, aber ich glaube, die sind ganz gut. Daher sind es nicht nur Rapper. Ich weiß, dass OZ ‘n Zocker ist. OZ würde ich reinholen. Ich glaube, Dardan ist ein Zocker, den würde ich reinholen. RIN spielt auch… und der Vierte… ich weiß nicht, wer noch spielt. Irgendjemand, der grade Bock hat!