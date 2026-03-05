Call of Duty: Modern Warfare III: Weißes Haus mischt Gameplay mit echten Material für Irankrieg

Weißes Haus mischt Call‑of‑Duty‑Szenen mit echtem Kriegsbildmaterial aus dem Irankrieg und löst Empörung aus.

Ein aktueller Social‑Media‑Beitrag des Weißen Hauses hat mit mehr als 30 Millionen Aufrufen für Aufmerksamkeit gesorgt, da er unverkennbares Material aus Call of Duty mit realen Kriegsaufnahmen aus Iran kombiniert.

Der Clip zeigt zunächst eine MGB‑Killstreak aus Call of Duty: Modern Warfare III auf der Karte Afghan, bevor die Sequenz in echte Luftschläge übergeht. Die Montage wurde mit eingeblendeten Erfahrungspunkten aus dem Spiel versehen und mit dem Satz „Mit freundlicher Genehmigung von Red, White & Blue“ veröffentlicht.

Der Beitrag richtet sich offenbar an ein jüngeres Publikum und greift erneut auf Gaming‑Elemente zurück, nachdem bereits 2025 ein Clip veröffentlicht wurde, der den damaligen Präsidenten mithilfe von KI als Master Chief darstellte.

Die Vermischung von Spielszenen und realem Kriegsgeschehen fällt in eine Zeit, in der Konflikte durch soziale Medien nahezu in Echtzeit sichtbar werden und entsprechende Inhalte weltweit verbreitet werden.

Die ungewöhnliche Kombination aus Unterhaltungsmaterial und echtem Kriegsbildmaterial hat Diskussionen ausgelöst, da der Clip die Zerstörung in Iran mit Elementen aus Call of Duty verknüpft. Die Veröffentlichung wirft Fragen nach der Darstellung laufender Konflikte und der Nutzung populärer Spiele in politischen Kommunikationsformaten auf.

Courtesy of the Red, White & Blue. pic.twitter.com/kTO0DZ56IJ — The White House (@WhiteHouse) March 4, 2026