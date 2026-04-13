Call Of Duty: Modern Warfare IV: Möglicher Release schon im Oktober – Gerücht

Der nächste Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe Call of Duty könnte laut Informationen von CharlieIntel deutlich früher erscheinen als gewohnt. Demnach ist ein Release bereits im Oktober im Gespräch, was eine Abweichung vom bisherigen Veröffentlichungszeitraum darstellen würde.

Im Vorjahr erschien Call of Duty: Black Ops 7 erst am 14. November und folgte damit dem traditionellen Herbstfenster der Reihe. Ein vorgezogener Start würde daher eine spürbare Verschiebung innerhalb des Franchise-Zeitplans bedeuten.

Besondere Aufmerksamkeit erhält die mögliche Terminwahl im Hinblick auf den Launch von Grand Theft Auto VI, das derzeit für den 19. November datiert ist. Ein früherer Release von Call of Duty könnte demnach strategisch gewählt sein, um direkte Konkurrenz im umsatzstärksten Veröffentlichungszeitraum zu vermeiden.

Ob es sich beim diesjährigen Serienteil tatsächlich um Call of Duty: Modern Warfare IV handelt und ob der Oktober-Termin bestätigt wird, ist bislang jedoch unklar. Offizielle Angaben von Activision stehen weiterhin aus, sodass die aktuellen Informationen vorerst als Gerücht einzustufen sind.