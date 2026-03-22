Call of Duty: Modern Warfare: Schlägt aktuelle Call of Duty-Teile auf Steam

Call of Duty Modern Warfare 2019 erreicht über 50.000 Spieler auf Steam und überholt aktuelle Titel.

Ein bemerkenswerter Trend sorgt aktuell für Aufmerksamkeit in der Call of Duty-Community: Call of Duty: Modern Warfare erreicht auf Steam über 50.000 gleichzeitige Spieler – und übertrifft damit sogar die aktuellen Ableger der Reihe.

Dies war möglich, weil das Spiel im aktuellen Oster-Sale mit 90 % Rabatt angeboten wurde.

Besonders überraschend fällt der Vergleich mit dem zentralen Launcher Call of Duty HQ aus, der mehrere aktuelle Titel bündelt, darunter neue Inhalte, Black Ops 7 sowie Warzone.

Trotz dieser gebündelten Plattform liegt Modern Warfare (2019) aktuell vor den kombinierten Spielerzahlen.

Der Erfolg des älteren Titels zeigt, dass viele Spieler weiterhin zu bewährten Ablegern zurückkehren, vor allem zum „Gulaschkurs“.

