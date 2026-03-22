Call of Duty: Modern Warfare: Schlägt aktuelle Call of Duty-Teile auf Steam

Ein bemerkenswerter Trend sorgt aktuell für Aufmerksamkeit in der Call of Duty-Community: Call of Duty: Modern Warfare erreicht auf Steam über 50.000 gleichzeitige Spieler – und übertrifft damit sogar die aktuellen Ableger der Reihe.
Dies war möglich, weil das Spiel im aktuellen Oster-Sale mit 90 % Rabatt angeboten wurde.
Besonders überraschend fällt der Vergleich mit dem zentralen Launcher Call of Duty HQ aus, der mehrere aktuelle Titel bündelt, darunter neue Inhalte, Black Ops 7 sowie Warzone.
Trotz dieser gebündelten Plattform liegt Modern Warfare (2019) aktuell vor den kombinierten Spielerzahlen.
Der Erfolg des älteren Titels zeigt, dass viele Spieler weiterhin zu bewährten Ablegern zurückkehren, vor allem zum „Gulaschkurs“.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab immer noch Infinite Warfare auf der Pile aber seitdem nie wieder eins angefasst.
Für mich war immer Battlefield der MP shooter und Cod der SP, hab aber nach etlichen Tests irwie bei jedem Teil mittlerweile das Gefühl bekommen das denen SP egal wurde und die nur Battlefield Konkurrenz machen wollen 🤔. Korregiert mich wenn ich falsch liege sehr gerne und empfehlt mir gute Kampagnen, obwohl Cold War soll angeblich ne gute haben aber trotzdem könnt mir ja was empfehlen wenn es noch gute SP Kampagnen in nem Call of Duty gibt 😁
Interessant, der Teil hatte auf jeden Fall eine ganz gute Kampagne, viele scheinen keine Lust mehr auf das aktuelle Black Ops 7 zu haben.
COD MW 2019 ist ja auch ein herausragender Titel.
Wenn ein besseres Teil besser läuft als schlechtere Teile. 😱
Was für Überraschung. Gibt’s nicht.
Der Teil ist eben auch einfach gut.
Auch wenn ich aktuell für meine ein zwei Runden in der Woche Black OPs 6 spiele.