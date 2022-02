Call of Duty Next: 2023 soll es erstmals keinen Teil der Shooter-Reihe geben

Autor:, in / Call of Duty Next

Seit 2005 erscheint in jedem Jahr ein neuer Teil der Shooter-Reihe Call of Duty. Um die jährliche Veröffentlichung zu gewährleisten, arbeiten mit Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer Games zumeist drei Hauptstudios an den jeweiligen Spielen.

Während Infinity Ward für 2022 offiziell an der Fortsetzung von Call of Duty: Modern Warfare (2019) arbeitet und darüber hinaus ein neues Warzone-Erlebnis in der Mache ist, soll es hingegen 2023 keinen Teil der Reihe geben. Das berichtet Jason Schreier in einem Bloomberg-Artikel.

Der sich bei Treyarch in Entwicklung befindliche Teil für 2023 soll demnach erst 2024 erscheinen. Damit würde man erstmals seit 2005 den alljährlichen Turnus durchbrechen.

Im Artikel heißt es zur Begründung, dass das aktuelle Call of Duty: Vanguard die Erwartungen von Publisher Activision nicht erfüllt habe. Einige Führungskräfte sind der Ansicht, dass man zu schnell neue Teile auf den Markt bringe.

Um die Lücke zu füllen, sollen andere Projekte im nächsten Jahr erscheinen. Ein stetiger Strom neuer Inhalte für das diesjährige Call of Duty sowie ein neuer, kostenloser Online-Titel, sollen ebenfalls dabei helfen.

Microsoft soll übrigens keinen Einfluss auf die Verschiebung des für ursprünglich 2023 geplanten Call of Duty-Spiels gehabt haben.

Mat Piscatella von der NPD Group sagte zu dieser Neuigkeit, dass dies ein schwerer Schlag für den Einzelhandel sein wird und insgesamt für das Segment der Premiumspiele.

Seiner Ansicht nach würde es auch die Verlagerung weg von Premium-Veröffentlichungen bedeuten, wo Gamer bisher im Voraus etwas gekauft haben.

Stattdessen könnte es die Art von Spielen beschleunigen, bei dem Titel durch DLCs und Mikrotransaktionen unterstützt werden. Eine Entwicklung, die möglicherweise später nicht mehr aufgehalten werden kann.

Inzwischen wandte sich Activision mit einem Statement an IGN. Dort wies man die Berichte als falsch zurück. Die getätigte Aussage ist allerdings etwas schwammig formuliert, sodass IGN noch einmal nachhakte und auf eine mögliche Antworte wartet.

Das Statement:

„Wir haben ein aufregendes Angebot an Premium- und kostenlosen Call of Duty-Erlebnissen für dieses, nächstes und übernächstes Jahr. Berichte über etwas anderes sind falsch. Wir freuen uns darauf, weitere Details zu teilen, wenn die Zeit reif ist.“