Call of Duty: Next: 2024 soll Irakkrieg thematisiert werden laut Gerücht

Das für 2024 geplante Call of Duty soll angeblich Operation Enduring Freedom und den Irakkrieg thematisieren.

Während sich Spieler mit Call of Duty: Modern Warfare II in diesem Jahr auf einen globalen Konflikt vorbereiten, soll es 2024 in den Irak gehen.

Den neusten Gerüchten des prominenten COD-Leakers TheGhostofHope soll das für 2024 geplante Call of Duty sich Story technisch mit Operation Enduring Freedom und den Irakkrieg beschäftigen, was den Zeitraum Anfang und Ende 2000 mit einschließt.

Falls das Gerücht zutreffen sollte, dann könnte die Suche nach Massenvernichtungsaffen im Irak behandelt werden und sich mit Dingen wie den 11. September 2001 beschäftigen.

Ob sich Treyarch an dieses brisante Thema tatsächlich heranwagt, bleibt abzuwarten. Vorwiegend hatte das Studio mit der Black Ops-Reihe zu tun und es ist fraglich, ob man neben Modern Warfare II ein weiteres modernes und zeitnahes Setting auswählt.