Call of Duty Next: Abrücken vom jährlichen Rhythmus laut Gerücht

Nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft gab es Vermutungen darüber, welche Richtung die verschiedenen Studios in Zukunft einschlagen könnten. Dabei wurde auch der Veröffentlichungszeitplan für einige Franchises wie Call of Duty diskutiert.

Jason Schreier von Bloomberg berichtete unter Berufung auf „zwei mit den Diskussionen vertraute Personen“, dass hochrangige Mitarbeiter über eine Abkehr von jährlichen Veröffentlichungen für Call of Duty diskutiert haben. Er behauptet:

Da das diesjährige Sequel „das Glück der Serie wiederherstellen“ soll, sagt er, dass die Änderung der Veröffentlichungsfrequenz nicht vor dem nächsten Jahr oder sogar noch später erfolgen könnte.

Weiter berichtet er über die derzeitige Stimmung bei Activision Blizzard, die mit „viel vorsichtigem Optimismus“ für die Fusion beschrieben wird und über den Weggang von CEO Bobby Kotick, der laut Berichten mit dem Abschluss der Übernahme erfolgen soll. Während man sich auf mehr kreative Freiheit unter der Xbox-Marke freut, befürchten die Mitarbeiter allerdings auch Entlassungen.

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 20, 2022