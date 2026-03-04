Call of Duty: Next: Activision geht gegen bekannten CoD-Leaker vor

Activision geht juristisch gegen den Leaker TheGhostOfHope vor und betont, dass Leaks unabhängig von ihrer Richtigkeit schaden.

Activision ist gegen den bekannten Call‑of‑Duty‑Leaker TheGhostOfHope vorgegangen und hat ihn offiziell aufgefordert, keine vertraulichen Informationen mehr zu veröffentlichen.

Der Insider erklärte auf X, dass Activision ihn rechtlich dazu verpflichtet habe, das Leaken und Verbreiten vertraulicher Call‑of‑Duty‑Informationen einzustellen, und dass er dieser Forderung nachkomme.

Er wolle aber weiterhin über offizielle Inhalte sprechen, jedoch nichts mehr veröffentlichen, was auf Leaks oder vertraulichen Quellen basiert.

In der Community kam sofort die Frage auf, ob Activision damit indirekt die Richtigkeit seiner bisherigen Leaks bestätigt. Der Publisher widersprach dieser Interpretation deutlich und erklärte, dass selbst falsche Leaks den Menschen schaden, die das Spiel entwickeln, und die Erwartungen der Spieler verzerren.

Damit stellt Activision klar, dass es nicht um die inhaltliche Korrektheit geht, sondern um die Auswirkungen, die Leaks generell auf Entwicklungsprozesse und Community‑Wahrnehmung haben.

5 Kommentare Added

  1. Teddofryo 110155 XP Scorpio King Rang 1 | 04.03.2026 - 12:32 Uhr

    Wessen Brot ich ess,dessen Lied ich sing. Wenn man unheimlich viele Menschen bezahlt, um ein Game zu pushen, bedeutet das auch Datenleck.

  2. HakunaTraumata 118880 XP Scorpio King Rang 4 | 04.03.2026 - 12:39 Uhr

    Fand die letzten zwei Mal schon sehr komisch wo er was „geleaked“ hat und Call of Duty Bzw Activision direkt reagiert hat und meinte das stimmt nicht

    • Mysterio 40275 XP Hooligan Krauler | 04.03.2026 - 12:56 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Vorausgesetzt die Leaks stimmen. Wie oft wurde schon „geleakt“ RE Code Veronica wäre in der Mache. Eine offizielle Bestätigung gibt es bis heute nicht

