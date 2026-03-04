Call of Duty: Next: Activision geht gegen bekannten CoD-Leaker vor

Activision geht juristisch gegen den Leaker TheGhostOfHope vor und betont, dass Leaks unabhängig von ihrer Richtigkeit schaden.

Activision ist gegen den bekannten Call‑of‑Duty‑Leaker TheGhostOfHope vorgegangen und hat ihn offiziell aufgefordert, keine vertraulichen Informationen mehr zu veröffentlichen.

Der Insider erklärte auf X, dass Activision ihn rechtlich dazu verpflichtet habe, das Leaken und Verbreiten vertraulicher Call‑of‑Duty‑Informationen einzustellen, und dass er dieser Forderung nachkomme.

Er wolle aber weiterhin über offizielle Inhalte sprechen, jedoch nichts mehr veröffentlichen, was auf Leaks oder vertraulichen Quellen basiert.

In der Community kam sofort die Frage auf, ob Activision damit indirekt die Richtigkeit seiner bisherigen Leaks bestätigt. Der Publisher widersprach dieser Interpretation deutlich und erklärte, dass selbst falsche Leaks den Menschen schaden, die das Spiel entwickeln, und die Erwartungen der Spieler verzerren.

Damit stellt Activision klar, dass es nicht um die inhaltliche Korrektheit geht, sondern um die Auswirkungen, die Leaks generell auf Entwicklungsprozesse und Community‑Wahrnehmung haben.