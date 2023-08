Call of Duty: Next: David Vonderhaar hat Treyarch verlassen

Nach 18 Jahren hat David Vonderhaar Treyarch verlassen. David war vorwiegend für seine Arbeit an Call of Duty: Black Ops bekannt. Insgesamt hat er an acht Call of Duty-Spielen mitgewirkt, inklusive des Startspiels im Jahr 2003.

„Heute teile ich mit, dass ich Activision und Treyarch nach unglaublichen 18 Jahren und 8 Call of Duty-Spielen verlassen habe.“ „Meinen Mitarbeitern bei Treyarch bin ich unendlich dankbar für die Zeit, die wir investiert haben, um unser Handwerk zu verbessern, uns nie auf Erfolgen auszuruhen und uns immer zu fragen, wie wir das, was wir entwerfen und wie wir es produzieren, verbessern können.“ „Vielen Dank an die Call of Duty-Community für ihre Leidenschaft und ihren Enthusiasmus. Diese Energie hat unsere Entschlossenheit als Studio und als Einzelpersonen oft beflügelt. Ich werde immer dankbar sein für die Möglichkeit, mit so vielen von euch direkt online und persönlich zu interagieren. Diese Energie wird immer ein großer Teil von mir sein.“ „Ich bleibe in der Spielebranche und arbeite an einem ungenannten Projekt, über das ich noch nicht sprechen kann, aber ich freue mich auf eine seltene und einzigartige Gelegenheit. Ich werde euch so bald wie möglich auf dem Laufenden halten.“ „David / Vahn“