Call of Duty: Next: Diesjähriger Shooter mit sechs Zombies-Karten – Gerücht

Call of Duty 2025 könnte sechs Karten für den Zombies-Modus im Laufe seiner Lebenszeit erhalten, laut Gerücht.

Für den diesjährigen Ableger von Call of Duty soll erneut Treyarch Games verantwortlich sein. Angeblich wird eine direkte Fortsetzung von Call of Duty: Black Ops II entwickelt.

Laut einem neuen Bericht von Insider Gaming hat Treyarch tatsächlich die Führung des nächsten Teils übernommen.

Dazu wird berichtet, es könnte sechs rundenbasierte Zombies-Karten im Lebenszyklus von Call of Duty 2025 geben. Ursprünglich war das Design der Karten so ausgelegt, dass man sie neben rundenbasierten Modi auch in anderen verwenden kann.

Weiterhin könnte es ausgefallene Schauplätze geben. Im Bericht ist die Rede von einem New York der Nachkriegszeit, nach Abwurf einer Atombombe sowie einem Tempel in Japan, der am Fuße eines brodelnden Vulkans liegt.

Zuvor war bereits durchgesickert, dass das diesjährige Call of Duty eine der bisher größten Zombies-Karten und ein Transportsystem erhalten soll, dass Transit ähnlich ist.

Was an den Gerüchten dran ist, wird die Enthüllung von Call of Duty 2025 im Laufe des Jahres zeigen.