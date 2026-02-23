Call of Duty: Next: Eigenständiges Zombies-Spiel für Next-Gen-Konsolen – Gerücht

Laut dem bekannten Call‑of‑Duty‑Leaker GhostofHope hat die Verzögerung der nächsten Xbox‑Generation erhebliche Auswirkungen auf Activisions ursprüngliche Pläne.
Modern Warfare 4 sollte demnach als Launch‑Titel erscheinen und gemeinsam mit GTA VI um maximale Aufmerksamkeit konkurrieren. Durch die Verschiebung sei ein zentraler Marketingpfeiler weggebrochen.
Interne Diskussionen sollen deshalb inzwischen deutlich weiter gehen: Für den Start der neuen Xbox werde die Möglichkeit erwogen, zwei Call‑of‑Duty‑Titel gleichzeitig zu veröffentlichen – ein klassisches Multiplayer‑COD sowie ein eigenständiges Zombies‑Spiel, vermutlich von Treyarch entwickelt.
Das Modell erinnere an 2016, als Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered parallel erschienen.
Microsoft dränge Activision laut dem Bericht ohnehin zu mehr Agilität und weniger starren Jahreszyklen. Ein flexibleres Entwicklungs‑ und Veröffentlichungsmodell hätte es dem Publisher beispielsweise ermöglicht, früher auf Trends wie den Extraction‑Shooter‑Boom zu reagieren – etwa mit einem zeitnahen DMZ‑Update.
Ich verstehe echt nicht, wirklich nicht, was ist da so toll an diesem Zombie-Modus!
Ich habe allgemein Zombies nie besonders gemocht, aber lese echt viel wie gut das sein soll. Keine Ahnung was da so besonders ist.
Hast Du es getestet? Ich finde die Zombie-Modi immer das Highlight. Ein richtig guter Coop-Shooter mit Rätseln, Easter Eggs, Story… Nicht nur sone kleine Map, sonder ein richtig großes Level mit vielen Möglichkeiten, verschlossenen Türen, alternativen Routen, verrückten Bonuswaffen, nimmt sich nicht so ernst… Voll cool!
Also damals zu bo1 Zeiten hätte ich es geliebt ein eigenes CoD Zombies ❤️
Also ich habe glaube 400std im Zombie mode von bo6 also vielleicht würde ich es mir geben aber nur vielleicht.
Wenn die es machen dann bitte ein Classic Mode hinzufügen. Der auch richtig angepasst ist. Also ich wäre nicht abgeneigt. Der Multiplayer interessiert mich da eher weniger ich bin mit Anfang 30 einfach nicht mehr gewillt da groß Energie mit reinzustecken. Wenn ich Multiplayer zocken will dann hab ich mehr als genug cods 😅
Gibt es so in Der Art Sker Ritual von Wales Interactive
Davon hab ich glaube sogar Mal eine Demo gespielt aber irgendwas hat nicht gestimmt weswegen ich es wieder gelöscht habe.
Ich müsste oder werde es mir aber vielleicht nochmal anschauen
Wenn das wieder runden basierter Zombie Müll wird können die das behalten fande den in mw3 mit offener Karte richtig gut
Wenn es so wird wie die alten Zombie-Modi, immer her damit. 👍
Ein eigenständiges Zombie Spiel, wie bei MW mit Open World wäre ich dabei. Mit viel mehr content, oder storymässig wie Dead Island.
Ein komplettes Spiel mit dem derzeitigen zombiemodus würde ich nicht kaufen wollen
So lange es nicht wieder ein langweiliger Rundenmodus wird, sondern eine richtige Kampagne gerne.
Aber komischerweise hat sich Call of Duty wieder direkt gemeldet nach Aussagen von the Ghost of Hope und alles dementiert. Nicht das erste Mal das sie in kurzer Zeit was dementieren was er erzählt. Glaube irgendwie steckt generell mehr hinter dem ganzen Call of Duty und Ghost of Hope Thema
„Microsoft dränge Activision laut dem Bericht ohnehin zu mehr Agilität und weniger starren Jahreszyklen.“
Was hoffentlich nicht bedeutet, einfach mehr Ableger in kürzerer Zeit zu produzieren. Ansonsten eine gute Idee, damit man schneller reagieren kann.
Der Satz ist für mich auch rausgestochen aber der ist für mich eher Beleg dafür, dass der Leak Quatsch ist oder zumindest sind verfremdet widergegeben: die starren Release Zyklen wird MS beibehalten wollen, man will doch wissen, wann die Kohle rein kommt.