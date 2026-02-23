Call of Duty: Next: Eigenständiges Zombies-Spiel für Next-Gen-Konsolen – Gerücht

Microsoft erwägt zwei Call of Duty‑Titel zum Launch der neuen Konsolengeneration – inklusive einem eigenständigen Zombies‑Spiel.

Laut dem bekannten Call‑of‑Duty‑Leaker GhostofHope hat die Verzögerung der nächsten Xbox‑Generation erhebliche Auswirkungen auf Activisions ursprüngliche Pläne.

Modern Warfare 4 sollte demnach als Launch‑Titel erscheinen und gemeinsam mit GTA VI um maximale Aufmerksamkeit konkurrieren. Durch die Verschiebung sei ein zentraler Marketingpfeiler weggebrochen.

Interne Diskussionen sollen deshalb inzwischen deutlich weiter gehen: Für den Start der neuen Xbox werde die Möglichkeit erwogen, zwei Call‑of‑Duty‑Titel gleichzeitig zu veröffentlichen – ein klassisches Multiplayer‑COD sowie ein eigenständiges Zombies‑Spiel, vermutlich von Treyarch entwickelt.

Das Modell erinnere an 2016, als Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered parallel erschienen.

Microsoft dränge Activision laut dem Bericht ohnehin zu mehr Agilität und weniger starren Jahreszyklen. Ein flexibleres Entwicklungs‑ und Veröffentlichungsmodell hätte es dem Publisher beispielsweise ermöglicht, früher auf Trends wie den Extraction‑Shooter‑Boom zu reagieren – etwa mit einem zeitnahen DMZ‑Update.