Die Enthüllung des nächsten Teils der Shooter-Reihe Call of Duty für Xbox Series X|S und weitere Plattformen soll im August erfolgen.

Aktuell stecken Shooter-Fans in Season 3 von Call of Duty: Modern Warfare II, doch schon zeichnet sich der nächste Teil am Horizont ab.

Bis der diesjährige Teil der Call of Duty Reihe enthüllt wird, vergehen aber noch einige Monate.

Angeblich wird Call of Duty 2023 am 1. August enthüllt, wie Insider Gaming schreibt. Genaue Details zur Enthüllung liegen zwar noch im Dunkeln, doch könnte Activision das Spiel in Form eines Events enthüllen, ähnlich wie man es beim originalen Warzone getan hat.

Sollte der bislang inoffizielle Termin stimmen, dann wird das neue Call of Duty nicht auf einem Playstation-Event enthüllt, wie vermutet wurde.

Unklar ist weiterhin, was Spieler vom diesjährigen Teil erwarten können. Früheren Gerüchten zufolge wird das Spiel von Sledgehammer Games entwickelt und soll in irgendeiner Form an Modern Warfare II anknüpfen. Auch über einen Zombies-Modus zum Launch wird spekuliert.

Schon im Februar wurden folgende, nicht bestätigt Termine, für Betaphasen und Veröffentlichung des Shooters publiziert:

6. bis 10. Oktober 2023: Beta Wochenende 1 (PS4/PS5)

12. bis 16. Oktober 2023: Beta Wochenende 2 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC)

2. November 2023: Early Access der Kampagne (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC)

10. November 2023: Vollständiger Release (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC)