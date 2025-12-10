Call of Duty: Next: Entwickler ändert Veröffentlichungsstrategie

Keine Back‑to‑Back‑Releases von Modern Warfare und Black Ops mehr; Fokus auf einzigartige Spielerlebnisse und echte Innovation.

Künftig wird es keine jährlichen Veröffentlichungen von Modern Warfare- und Black Ops-Spielen direkt hintereinander mehr geben, wie die Entwicklerteams heute bekanntgaben.

Der wichtigste Grund dafür ist, dass jedes neue Spiel ein absolut einzigartiges Erlebnis bieten soll. Statt kleiner, schrittweiser Verbesserungen liegt der Fokus nun auf bedeutender Innovation, die das Spielerlebnis wirklich weiterentwickelt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Konkrete Pläne werde man zu einem passenden Zeitpunkt vorstellen.

Call of Duty: Black Ops 7, der aktuelle Teil der Shooter-Reihe, erschien am 14. November und folgte auf Black Ops 6, der im Oktober 2024 veröffentlicht wurde.

Black Ops 7 war weniger erfolgreich als seine Vorgänger. Unter anderem erreichte man einen historischen Tiefpunkt im japanischen Handel, auf Wertungsportalen gab es ebenfalls ein Serientief und nach dem Launch wurde ein massiver Rückgang in Europa beobachtet.

Trotz des Rückschlags versicherte man, dass die besten Jahre von Call of Duty noch vor uns liegen und die Zukunft sehr stark ist.

„Wir wissen auch, dass die Franchise für einige von euch ihre Erwartungen nicht ganz erfüllt hat. Um es ganz klar zu sagen: Wir wissen, was ihr erwartet, und wir sind sicher, dass wir diese Erwartungen erfüllen und sogar übertreffen werden, während wir weiter voranschreiten“, heißt es in der Mitteilung.

Was Call of Duty: Black Ops 7 betrifft, so wird man auf das Feedback der Spieler hören, um die kommenden Seasons zu gestalten. Man werde nicht ruhen, „bis Black Ops 7 seinen Platz als eines der besten Black Ops-Spiele aller Zeiten verdient hat“, wie man verspricht.

Multiplayer und Zombies von Call of Duty: Black Ops 7 können Spieler nächste Woche in einem kostenlosen Wochenende samt doppelter EP selbst ausprobieren und sich somit vom Spiel selbst überzeugen.