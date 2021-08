Call of Duty Next: Erscheint weiterhin im vierten Quartal 2021

Autor:, in / Call of Duty Next

Call of Duty Next wird laut Präsident und COO von Activision wie geplant im vierten Quartal 2021 als Cross-Gen-Titel erscheinen.

Laut Daniel Alegre, Präsident und COO von Activision, wird der neueste Teil der Call of Duty-Reihe weiterhin im vierten Quartal 2021 sowohl für Xbox Series X|S und PlayStation 5 als auch für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen und in einem Setting spielen, das Fans kennen und lieben.

„Unsere Teams arbeiten weiter hart an der nächsten neuen Premium-Veröffentlichung von Call of Duty, die für das vierte Quartal geplant ist“, sagte er. „Von einem Setting, das unsere Fans kennen und lieben, bis hin zu einer unglaublichen Menge an Inhalten, die sich in der Entwicklung befinden, einschließlich eines umfangreichen Live-Ops-Plans, glauben wir, dass diese Veröffentlichung unglaublich gut ankommen wird.“ „Neben der Einführung eines großartigen und nahtlosen Erlebnisses für aktuelle und Next-Gen-Konsolenspieler konzentrieren wir uns darauf, Warzone weiter zu verbessern und unsere direkte Beziehung zu unserer Spielerbasis durch eine noch tiefere Integration von Inhalten zwischen den Premium- und kostenlosen Erlebnissen sowie durch umfangreiche Innovationen in Warzone selbst zu stärken.“

Offiziell ist der nächste Teil der Reihe immer noch ohne einen Namen. Gerüchten zufolge wird er aber Call of Duty: Vanguard heißen, im Zweiten Weltkrieg spielen und von Sledgehammer Games entwickelt, die auch schon für Call of Duty: WWII verantwortlich waren.