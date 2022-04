Call of Duty Next: Fortschrittlichstes Spielerlebnis für Modern Warfare 2 verspricht Entwickler

Autor:, in / Call of Duty Next

Heute veröffentlichte Activision Blizzard die Ergebnisse seines Finanzberichts für das erste Quartal 2022.

In den Ergebnissen berichtete das Unternehmen bei einem Vergleich zum Vorjahr von sinkenden Einnahmen beim Call of Duty-Franchise im ersten Quartal, was auf weniger Premium-Verkäufe von Call of Duty: Vanguard und dem Interesse an Call of Duty: Warzone zurückzuführen sei. Nur die mobile Version von Call of Duty blieb gegenüber dem Vorjahresquartal fast unverändert.

Viel interessanter sind allerdings die Aussagen zum nächsten Teil der Reihe, der in diesem Jahr erscheint, sowie über das neue Warzone.

So bezeichnete man die Fortsetzung von Modern Warfare (2019) als das „fortschrittlichste Erlebnis in der Geschichte der Franchise“.

Die Entwicklung von Call of Duty: Warzone 2 wurde parallel zu Modern Warfare 2 vorgenommen und wird bahnbrechende Innovationen zu bieten haben, die man im Laufe dieses Jahres enthüllt wird.

Insgesamt schreiten sowohl der Nachfolger zu Modern Warfare (2019) als auch Warzone 2 unter der Führung von Infinite Ward sehr gut voran.

Erst am Wochenende wurde das nächste Call of Duty-Spiel auf den Social-Media-Kanälen angeteasert. Eine Enthüllung dürfte daher nicht mehr lange auf sich warten lassen.