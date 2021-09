Call of Duty Next: Fortsetzung trägt angeblich Codenamen Project Cortez

Call of Duty: Vanguard steht in den Startlöchern, um am 5. November 2021 veröffentlicht zu werden, das setzt Insider Tom Henderson Gerüchte um den nächsten Titel der Franchise in die Welt.

Auf Twitter behauptet er, dass der kommende Shooter mit dem Codenamen Project Cortez in der Entwicklung sei, 2022 veröffentlicht werden würde und angeblich eine Fortsetzung von Call of Duty: Modern Warfare von 2019 wäre.

It looks like Call of Duty: 2022 is codenamed Project Cortez

It's expected to be a sequel to Modern Warfare 2019.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 13, 2021