Call of Duty: Next: Franchise Showcase für September angekündigt

Im September 2022 startet Activision mit Call of Duty: Next einen neuen Franchise Showcase.

Activision hat Call of Duty: Next angekündigt. Call of Duty: Next ist ein Event, das die unmittelbare Zukunft von Call of Duty zeigt und am 15. September 2022 ausgestrahlt wird.

Für die Show hat Infinity Ward einiges vorbereitet und Call of Duty-Fans dürfen sich auf umfangreichen Informationen, Live-Gameplay und vieles mehr freuen. Bei der Show wird Activision mehr Details bekannt geben und die unmittelbare Zukunft von Call of Duty beleuchten, einschließlich vieler weiterer Details zu Modern Warfare II, Informationen über das nächste Call of Duty: Warzone 2 und mehr über die mobile Version von Call of Duty: Warzone (auch bekannt als Project Aurora).

Des Weiteren wurde verkündet, dass die vollständige Enthüllung des Modern Warfare II Multiplayers gezeigt wird und es einige Überraschungen geben soll.