Call of Duty: Next: Gerücht um Call of Duty 2026 Modern Warfare 4 Multiplayer sorgt für Diskussionen

Neue Gerüchte rund um Call of Duty 2026 deuten darauf hin, dass der Multiplayer von Modern Warfare 4 stark an den Reboot von Modern Warfare II aus dem Jahr 2022 angelehnt sein soll.

Laut mehreren Leaks befindet sich der Mehrspielermodus aktuell in einem Zustand, der nahezu identisch mit MWII ist und nur wenige grundlegende Änderungen aufweist. Dazu zählt vor allem der Wegfall des umstrittenen Perk-Ladesystems, das in Modern Warfare II für Kritik gesorgt hatte.

Abgesehen davon sollen sich zentrale Gameplay-Elemente kaum verändert haben. Berichten zufolge kehrt auch die starke visuelle Rückstoßdarstellung zurück, die bereits im Vorgänger für Unmut sorgte, da sie das Zielen und die Übersicht im Gefecht erschwert.

Waffen sollen ein ähnliches Maß an visual recoil aufweisen wie in MWII, was insbesondere kompetitive Spieler erneut vor Herausforderungen stellen könnte.

Auch Bewegungsmechaniken wie Zielen, Rutschen und allgemeines Handling sollen sich weitgehend am direkten Vorgänger orientieren, wenn auch mit leicht reduzierten Strafen bei ADS und Slides. Insgesamt zeichnen die Leaks das Bild eines Multiplayers, der eher auf Bewährtes setzt als auf größere Innovationen.

Offiziell bestätigt ist bislang nichts. Activision hat weder den Titel Modern Warfare 4 noch Details zum Multiplayer von Call of Duty 2026 angekündigt. Die Informationen basieren ausschließlich auf inoffiziellen Quellen und frühen Entwicklungsständen, weshalb sich Inhalte, Systeme und Designentscheidungen bis zur finalen Veröffentlichung noch deutlich ändern können.