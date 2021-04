Call of Duty Next: Gerücht: Veröffentlichung von Vanguard möglicherweise nicht mehr in diesem Jahr

Laut dem Insider „MW2 OG“ soll Call of Duty Next mit dem angeblichen Namen World War 2 – Vanguard nicht mehr in 2021 veröffentlicht werden, weil „Es gibt nichts an Vanguard, was es dieses Jahr zu einer guten Veröffentlichung machen würde“.

Laut dem Insider soll es Gespräche über eine Art „Überarbeitung“ für Call of Duty: Modern Warfare (2019) oder weitere Zusatz Inhalte dafür geben.

There are talks of some kind of "revamp" for MW19, or a flow of more content for it. There's so much unreleased & potentially saved for MWII. And, of course, CW at the front and center.

Lastly: "there's nothing about [vanguard] that would make it a good release this year".

