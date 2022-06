Call of Duty Next: Gerüchte um eigenes Zombiespiel verdichten sich

Autor:, in / Call of Duty Next

Nur wenige Franchise sind so von Gerüchten umgeben wie Call of Duty. Eines dieser Gerüchte hält sich seit längerer Zeit hartnäckig: Treyarch arbeitet an einem eigenständigen Call of Duty: Zombies.

Berichte aus dem Frühjahr 2022 bestätigten, dass man bei Activision davon absehen möchte, in Zukunft jedes Jahr einen großen ‚Premium Call of Duty-Teil‘ zu veröffentlichen und sich mehr auf kleinere und Free-to-Play-Instanzen konzentrieren möchte. Bei Activision hieß es damals, man arbeite an „einer aufregenden Palette von Premium- und Free-to-Play-Spielen für dieses Jahr, nächstes Jahr und darüber hinaus“.

Ein Mitarbeiter von Treyarch hat jetzt per Twitter vermuten lassen, dass man sich im Haus komplett aufZombies konzentriert und große Pläne für diesen Modus hat. Sein Beitrag diente allerdings in erster Linie der Stellenausschreibung, da man in diesem Bereich aufstocken möchte.

Wie immer der Hinweis: Hierbei handelt es sich um Gerüchte aus den sozialen Medien, einzig die ausgeschriebenen Entwicklerjobs sind von offizieller Seite, also bleibt gewohnt skeptisch.