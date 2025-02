Call of Duty: Next: Infinity Ward arbeitet am nächsten Shooter

Infinity Ward arbeitet bereits am nächsten Teil und somit an Call of Duty 2026.

Gastbeitrag von Patrick C. alias khromb

Trotz zahlreicher Leaks im vergangenen Jahr finden sich auf der offiziellen Webseite von Infinity Ward bereits einige Hinweise auf ein neues Call of Duty-Spiel.

Basierend auf dem jährlichen Entwicklungszyklus der drei Hauptstudios (Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer Games) könnte es sich dabei um Call of Duty 2026 handeln. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, da es dafür zu früh ist und zunächst Call of Duty 2025 in diesem Jahr erwartet wird.

Nichts ist bisher offiziell bestätigt – oder vielleicht doch? Bei genauerer Betrachtung der Infinity Ward-Webseite zeigen sich interessante Details. Unter „Games“ findet sich ein Eintrag „Present Day“, der die aktive Entwicklung eines geheimen Projekts bestätigt.

Die Begriffe „Classified“ und „Active Development“ werden verwendet, typisch für das Call of Duty-Franchise zur Erzeugung von Spannung in der Community. Zudem sucht das Studio neue Mitarbeiter für das Projekt.

Eine Stellenausschreibung lautet: „Infinity Ward sucht einen erfahrenen Game Designer für den nächsten Teil einer der meistverkauften und von der Kritik gefeierten Shooter-Franchises aller Zeiten.“

Dies deutet klar auf die Entwicklung eines neuen Call of Duty-Titels hin.

Eine weitere Stellenbeschreibung erwähnt: „Infinity Ward, Entwickler zahlreicher preisgekrönter Spiele, darunter Call of Duty: Modern Warfare 2, sucht einen erfahrenen Gameplay-Animator mit Interesse an der Arbeit mit Technologien der nächsten Generation.“

Spannend, „arbeiten mit Technologien der nächsten Generation“? Dies könnte vielleicht auf eine Verbindung zur nächsten Xbox-Generation deuten, wie von einem Leaker behauptet. Möglicherweise bezieht es sich auch auf VR- oder AR-Technologien, obwohl es bisher keine offiziellen Ankündigungen zu solchen Elementen in zukünftigen Call of Duty-Titeln gibt.

Was geben die Stellenbeschreibungen noch preis und verraten sie uns bereits Weiteres über Call of Duty 2026?

Infinity Ward arbeitet derzeit an einem neuen Call of Duty-Titel, der das moderne Gaming-Erlebnis neu definieren soll. Hierbei verspricht das Spiel, Technologien der nächsten Generation zu nutzen, um einen bisher unerreichten Grad an Realismus und Immersion zu bieten.

Im Zentrum der Entwicklung stehen hochwertige, realistische Animationen, welche durch innovative Bewegungs- und Fortbewegungssysteme zum Leben erweckt werden. Darüber hinaus sollen skalierbare Animationssysteme vielfältige Spielsituationen ermöglichen, während zugleich verbesserte KI-gesteuerte NPCs die Spielwelt mit realistischen Bewegungen und Emotionen bevölkern.

In grafischer Hinsicht strebt das Spiel neue Maßstäbe an, insbesondere mit einem hohen Detailgrad bei Charakteren und Umgebungen. Zusätzlich sollen cineastische Elemente das Gefühl der Präsenz in der Spielwelt verstärken und somit eine starke emotionale Wirkung erzielen. Die Kampagne ihrerseits verspricht ein fesselndes Gameplay mit innovativen Momenten. Dabei wird ein starker Fokus auf Storytelling und filmische Elemente gelegt, wobei gleichzeitig eine Balance zwischen geführtem Erlebnis und Spielerfreiheit angestrebt wird.

Neue Technologien. Bessere Grafik. Immersiveres Gameplay. Was meint ihr dazu? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!