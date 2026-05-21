Call of Duty: Next: Infinity Ward kündigt Enthüllung des nächsten Spiels an

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Image: Activision Blizzard

Infinity Ward bereitet die Vorstellung seines nächsten Call of Duty-Projekts vor.

Im Vorfeld von Call of Duty Next hat sich Infinity Ward mit einer neuen Botschaft an die Community gewandt und dabei erstmals das kommende Projekt des Studios angeteasert.

In dem veröffentlichten Statement beschreiben die Studioleiter Mark und Jack das nächste Spiel als Ergebnis eines kompromisslosen Entwicklungsansatzes, der auf Präzision, Leidenschaft und maximale Detailarbeit ausgelegt sei. Besonders hervorgehoben werden intensive Kampferfahrungen und ein Fokus auf immersive Gameplay-Momente.

Laut Infinity Ward beginne mit dem neuen Titel ein weiteres Kapitel für das Studio. Das Team arbeite daran, jedes System und jedes einzelne Gameplay-Element an seine Grenzen zu bringen, um erneut ein besonders hochwertiges Unterhaltungserlebnis abzuliefern.

Konkrete Details zum Spiel selbst wurden bislang noch nicht genannt. Die Aussagen deuten jedoch darauf hin, dass im Rahmen von Call of Duty Next schon bald erste Informationen oder eine offizielle Enthüllung folgen könnten.

Das vollständige Statement von Infinity Ward übersetzt:

„WIR SIND INFINITY WARD.

Wir entwickeln intensive, immersive Kampferlebnisse, die sich von allem anderen abheben.

Mit dem Beginn eines neuen Kapitels für unser Studio konzentrieren wir uns auf das, was uns ausmacht: Leidenschaft, Präzision, Besessenheit und den unermüdlichen Antrieb, die beste Unterhaltung der Branche zu erschaffen.

Unser nächstes Spiel ist das Ergebnis genau dieser Denkweise.

Entschlossen. Mutig. Unerbittlich. Entwickelt von einem Team, das jedes Detail, jedes System und jeden einzelnen Moment bis an seine Grenzen treibt.

Im Namen aller bei Infinity Ward sind wir stolz auf das, woran wir gearbeitet haben, und freuen uns darauf, schon bald mehr davon mit euch zu teilen.

Mark und Jack
Studio Heads, Infinity Ward“

Quelle
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11 Kommentare Added

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  3. de Maja 343215 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.05.2026 - 19:48 Uhr

    Bliblablup , das nächste COD wird garantiert die Gamingwelt verändern. Reines Marketinggeschwätz .

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  4. Sturmi 17965 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 21.05.2026 - 19:56 Uhr

    Joar juckt mich aktuell genauso wenig wie black ops 7. Mich würde maximal die Technik interessieren da es ja jetzt nicht mehr für ps4 und co. kommt vielleicht benutzen die jetzt Mal die Speicher Optimierungslösungen von den Sony und MS 👀

    Ja ist unrealistisch aber hey Mal schauen

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    • HakunaTraumata 127570 XP Man-at-Arms Onyx | 21.05.2026 - 19:59 Uhr
      Antwort auf Sturmi

      Kann mir nicht vorstellen da da irgendwas bahnbrechendes passieren wird. Die Engine wird hübscher aussehen aber das war es auch schon

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  6. HakunaTraumata 127570 XP Man-at-Arms Onyx | 21.05.2026 - 20:01 Uhr

    Da es Infinity Ward ist und man zu mw2 bitter enttäuscht wurde ist es vlt auch mal gut ohne Erwartungen reinzugehen oder bzw mit der Erwartung das es eh kacke wird.

    Bo7 ist halt leider als Update zu bo6 richtig schlecht in meinen Augen

    0
  8. Katanameister 433500 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 21.05.2026 - 20:11 Uhr

    Bin kein Freund von dem heutigen Modern Warfare, Teil 3 war echt übel, mal sehen ob sie es irgendwie besser machen werden mit dem Nachfolger.

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